Рада благословила СНБО на введение санкций против NewsOne и "112 Украина"

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада проголосовала за введение санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина". При этом введение санкций является юрисдикцией СНБО, поэтому Рада только рекомендовала Совету нацбезопасности ввести данные ограничительные меры.

"За" высказались 229 нардепов, "против" – только 42.

Согласно принятому решению, санкции касаются собственности телеканала Newsone – ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ".

Санкции предусматривают как лишение каналов лицензий, так и запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

Свое решение депутаты оправдали тем, что Украина должна "защитить от пророссийской лжи и манипуляции свое суверенное информационное пространство".

Голосование Рады за введение санкций против NewsOne и "112 Украина"

Напомним, на сайте Верховной Рады набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция с требованием лишить лицензии телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Ранее сообщалось о том, что управляющим NewsOne стал Андрей Портнов – некогда высокопоставленный чиновник администрации президента Януковича.

Также ранее стало известно, что новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.