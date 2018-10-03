В четверг Рада рассмотрит постановление о деятельности телеканалов 112 Украина и NewsOne

Верховная Рада намерена принудительно зарегистрировать телеканалы, как "агентов Кремля" / УНИАН

4 октября, в четверг, Верховная Рада планирует рассмотреть постановление 9157, призванное зарегистрировать телеканалы Newsone и 112 Украина как "агенты влияния государства-агрессора"; телеканалы были приобретены Андреем Портновым и Виктором Медведчуком соответственно и считаются "рупорами Кремля" в Украине.

"Сигнальное голосование по поддержке постановления 9157 о защите информационного пространства от вражеских каналов прошу голосовать, кто за, кто против ... Я уверен, что завтра в Раде мы наберем 226 голосов и пойдем по тому пути, по которому должны были двигаться еще несколько лет назад ", - заявил председатель комитета Сергей Пашинский при обсуждении иницативы, сообщает Цензор.НЕТ.

Также председатель КНБ попросил разыскать отсутствующих депутатов и проследить, чтобы они поставили свои подписи под проектом. Сам проект Пашинский намерен подписать завтра с 9:30 утра, чтобы отправить законопроекты в зал для голосований.

Кроме этого в Раде будет рассмотрен еще один законопроект - о введении санкций против самих телеканалов и ряда медиа, которые с ними связаны. Так, в предложенном авторами Совету национальной безопасности и обороны санкционном списке числятся ООО "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ выбор", "Телекомпания 112-ТВ", "Лидер ТВ" и "Партнёр ТВ", которые вещают под брендом "112 Украина", а также ООО "Новини 24 години", контролирующим телеканал NewsOne.

Ограничительные меры, которые предлагают депутаты, включают в себя арест имущества данных организаций, отмену выданных им лицензий, запрет на использование радиочастного ресурса — то есть, фактически полное блокирование деятельности вышеуказанных телеканалов.

Интересно, что авторами законопроекта выступили народные депутаты Мустафа Найем, Егор Соболев, Светлана Залищук, Татьяна Черновол и другие бывшие журналисты, которые во времена Януковича "пламенно боролись" против ущемления свободны слова в любом виде.

При этом законопроект противоречит сам себе - так, в законе "О санкциях", к которому он апеллирует, гласит - применение санкций возможно к иностранным юридическим и физическим лицам, равно как и к украинским юрлицам - но только тем, чьими собственниками являются иностранцы. В самом законопроекте в пояснительной записке сказано, что телеканалы 112 и NewsOne "контролируются украинскими олигархами", т.е. санкции к ним по закону применять нельзя.

Читайте такжеСБУ проверит деятельность телеведущего "112 Украина" Жарких - ЛуценкоНапомним, на сайте Верховной Рады набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция с требованием лишить лицензии телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Размещенная 20 сентября, на сегодняшний день петиция получила 25162 голосов при необходимых 25 тысячах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что управляющим NewsOne стал Андрей Портнов – некогда высокопоставленный чиновник администрации президента Януковича.

Также ранее стало известно, что новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.