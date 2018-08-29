Портнов стал руководителем телеканала NewsOne и потроллил Порошенко

Андрей Портнов и Евгений Мураев в Вене/ Евгений Мураев/Facebook

Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов стал управляющим телеканала NewsOne.

Об этом известный юрист и блогер, занимавший государственный пост во время правления Виктора Януковича, написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne. Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года", - отметил Портнов.

Читайте такжеВендетта. Телеканал NewsOne заявил о прекращении трансляции провайдером, принадлежащим ПорошенкоОн уточнил, что по условиям договора ему коммерческих условиях передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом.

Кроме того, соглашение предусматривает, что в течении этого периода собственник не имеет права вмешиваться в его деятельностью или в одностороннем порядке прекратить договор. Если собственник захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его Портнову.

"Планирую проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту и журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищенность от давления правоохранителей и администрации Президента, доступ всех политических сил и кандидатов в Президенты к информационным возможностям телеканала. Да, Петр Алексеевич, когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните", - резюмировал Портнов.

Это заявление подтвердил сам телеканал.

Кроме того, сделку прокомментировал и Евгений Мураев, заявивший, что из многих успешных опытов в его жизни создание NewsOne был самым ярким опытом и отметил, что больше акций по поджогу шин и блокированию здания телеканала не будет, поскольку такие действия получат европейский резонанс.

"Из никому не известного канала мы создали лидера информационного вещания, к чему были причастны самые умные, талантливые, профессиональные люди... Теперь наступило время идти дальше, в новые проекты. С понедельника NewsOne передан в управление известному юристу и просто хорошему человеку, с котором мы видим мир одинаково живописно, Андрею Портнову. Так что извините, Петр Алексеевич, и товарищи активисты, но теперь прыгать с шинами у входа потому, что вам не нравится моё мнение, больше не получится. В том числе и потому, что это уже будет не внутриукраинским, а европейским делом".

Портнов был заместителем главы Администрации Президента в 2010–2014 годах, в настоящий момент проживает в Австрии.