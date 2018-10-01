Верховная Рада собирается поддержать инициативу запрета телеканалов "112 Украина" и "NewsOne"

1 октября 2018, 21:29

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики уже готовит ряд предложений по этому вопросу.

Парубий пообещал, что закон о запрете этих телеканалов будет вынесен на голосование ВР сразу по готовности
Парубий пообещал, что закон о запрете этих телеканалов будет вынесен на голосование ВР сразу по готовности / slovoidilo.ua

Верховная Рада неожиданно оперативно среагировала на петицию о запрете телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики уже занялся разработкой предложений для запрета этих каналов на территории Украины.

"Часть информационного пространства Украины оккупирована Российской Федерацией. Некоторые средства массовой информации ведут себя как оккупационный корпус агрессора", – заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Читайте такжеСБУ проверит деятельность телеведущего "112 Украина" Жарких - ЛуценкоПарубий также отметил, что петиция является очень важной для информационной безопасности Украины, и после подготовки Комитетом предложений в виде закона, он безотлагательно поставит его на рассмотрение в Верховной Раде.

На сайте Верховной Рады набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция с требованием лишить лицензии телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Размещенная 20 сентября, на сегодняшний день петиция получила 25162 голосов при необходимых 25 тысячах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что управляющим NewsOne стал Андрей Портнов – некогда высокопоставленный чиновник администрации президента Януковича.

Также ранее стало известно, что новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.

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Верховная Рада запрет петиция украинские телеканалы NewsOne 112 Украина Андрей Парубий
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