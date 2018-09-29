Петиция о запрете в Украине "112 Украина" и "NewsOne" набрала необходимое количество голосов

29 сентября 2018, 18:12

Теперь, согласно законодательству, президент Украины должен рассмотреть эту петицию.

Рада и Порошенко должны рассмотреть петицию
Рада и Порошенко должны рассмотреть петицию / УНИАН

На сайте Верховной Рады набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция с требованием лишить лицензии телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Размещенная 20 сентября, на сегодняшний день петиция получила 25162 голосов при необходимых 25 тыс, сообщает "Инфорезист".

В тексте петиции говорится, что в условиях оккупации народные депутаты "не могут закрывать глаза и потакать распространению дезинформации, враждебной пропаганды через информационные активы Кремля в Украине, в частности на телеканалах "112 Украина" и NewsOne".

Читайте такжеНацсовет назначил проверку телеканала Портнова из-за "языка вражды""В эфирах упомянутых телеканалов все чаще находят убежище политические деятели, которые, почти не скрываясь, при полном попустительстве ведущих, распространяют ложь о ВСУ, используют приемы военной пропаганды против Украины и украинцев. Передергивание и манипуляции фактами, полуправда, что впоследствии превращается в откровенную ложь, призывы к примирению с Россией — государством, которое уже пятый год ведет войну против Украины, убивая наших собратьев, врагом, который разорвал пополам нашу территорию и изувечил миллионы жизней", – отмечает автор.

Читайте такжеСБУ проверит деятельность телеведущего "112 Украина" Жарких - ЛуценкоТеперь, согласно законодательству, президент Украины и правительство должны рассмотреть эту петицию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что управляющим NewsOne стал Андрей Портнов – некогда высокопоставленный чиновник администрации президента Януковича.

Также ранее стало известно, что новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.

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Петиция о запрете в Украине "112 Украина" и "NewsOne" набрала необходимое количество голосов
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