Медведчук отрицает покупку телеканала. По-прежнему / Reuters

Новый генеральный продюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, тесно связан со скандально известным кумом президента России Виктором Медведчуком.

Канал сменил собственника в апреле 2018 года; 99% собственности канала стали принадлежать некоей швейцарской фирме АО "Плирофориес АГ". Фирмой владеет гражданин Германии некто Эдуард Катц, говорится в расследовании программы "Схемы".

"Но на настоящего владельца указывает новый менеджмент, который пришел на канал этим летом и имеет тесные связи с политической силой Виктора Медведчука", – заявляют журналисты.

По информации "Схем", новый собственник телеканала Эдуард Катц проживает в маленьком поселке Кюнцель в центральной части Германии. Семья Катца имеет только один бизнес – это фирма Exclusive Cars Katz, которая продает подержанные автомобили. На сайте представлено всего-то 13 автомобилей средней стоимостью в 40 тысяч долларов.

Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборы"Трудно представить, как из этого бизнеса можно было бы приобрести украинский телеканал... О стиле жизни немецких супругов можно составить представление по их публикациях в соцсетях", – говорится в расследовании.

Сам Эдуард Катц поступил в лучших традициях украинских политиков - сначала пообещал предоставить журналистам письменный комментарий, однако позднее перестал отвечать на их звонки и сообщения.

В то же время, проект "Схемы" заявляет, что нашел "конкретные свидетельства, указывающие на связь телеканала "112 Украина" с лидером пророссийской организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком".

Имеется в виду новый продюсер телеканала, Артем Марчевский, о чьем назначении было объявлено в июне. Марчевский в свое время засветился в украинской политике - в 2015 году он баллотировался в Киевский горсовет от партии "Право народа", которую возглавлял Виктор Черный. Он же претендовал на должность городского головы.

"Публикации и фотографии группы в сети Facebook партии "Право народа", которую до сих пор администрирует сам Виктор Черный, намекают на то, кто является настоящим политическим лидером для этой силы", – пишут журналисты.

Отмечается, что Черный еще в 2013 году от имени "Украинского выбора", возглавляемого Медведчуком, высказывался о необходимости референдума по поддержке вступления Украины в тогдашней Таможенный союз под эгидой России. Напоминают также, что Черный – вице-президент Федерации боевого самбо в Украине, а ее почетным президентом является кум Владимира Путина.

Черный также возглавляет "Детективное охранное агентство "Шторм". По данным издания, именно на эту фирму зарегистрированы автомобили, которыми пользуются охранники Виктора Медведчука.

Новый генеральный продюсер "112 Украина" комментировать ничего не стал.

"У "Украинского выбора" не нашлось времени для общения со "Схемами", пресс-секретарь в ответ на вопрос прислал ссылку на публикацию газеты "Вести", где Виктор Медведчук отрицает, что покупал "112 Украина", – отмечается в расследовании.

Напомним, ранее в Украине гигантский общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", исключили сцену суда над поэтом, на котором в качестве предоставленного СССР адвоката выступал Виктор Медведчук.

Позднее создатели фильма заявили, что сцену все же доснимут и включат в фильм.

Затем Дмитрий Стус публично заявил о том, что отказался от сотрудничества с создателями фильма об отце – по причине неприемлемого сценария.