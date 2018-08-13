Операция Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборы

Медведчук может помочь Порошенко выиграть выборы / Reuters

Хотел и я что-то написать на тему Виктора Медведчука и «Стуса». Но потом передумал. Напишу лучше о технологиях.

Если бы я был политтехнологом действующего президента, я бы строил кампанию по схеме «Ельцин-96», суть которой сводится к простой формуле: когда есть кандидат, которого ненавидят, и кандидат, которого боятся, большинство голосует за того, кого ненавидят. Для этого необходимо иметь в спарринг-партнерах во втором туре максимально демонизированную личность, которую можно отождествить с самыми страшными пропагандистскими фобиями - Путин, Россия, реванш и т.д.

Читайте такжеПочему Порошенко выгодно не идти на выборыТеперь представим, что такой кандидат есть, но у него нет рейтинга. Но есть протестно настроенное электоральное поле, на котором конкурируют 3-4 кандидата с рейтингами ниже 10%. Что бы я делал, чтобы быстро и эффективно нагнать рейтинг нерейтинговыми кандидату? Я бы заставил день и ночь «честных блогеров» и «мирных активистов» день и ночь поднимать шум вокруг этого кандидата. Чем больше против этого кандидата поднимают волны «ветераны Майдана» и разного рода экзальтированные эпатажные приспособленцы, тем больше будет расти

его рейтинг в юго-восточном электоральном поле.

Каждый день нужен скандал, скандал, скандал. Участие или неучастие его жены в телевизионном шоу должно превратиться в проблему, которую безусловно должны обсудить на Генеральной ассамблее ООН. Сцены в игровом фильме, где должен появиться или не появиться персонаж, ассоциированный с кандидатом, достойны заявления Американской киноакадемии. Внесение изменений в сценарий должны превратиться в национальный праздник победы...

Читайте такжеХитрый план Юли: как Тимошенко собирается выиграть выборыИ не удивляйтесь, когда через месяц у кандидата появится рейтинг, а через два-три он уверенно займет высокие позиции в рейтингах. Вопрос «Как так случилось?» будут неуместными.

Особенно интересно будет, если премьера фильма «Стус» будет приурочена ко дню новой инаугурации Петра Порошенко. И в фильме обязательно будет сцена с адвокатом, который станет, несомненно, огромной победой демократических сил Украины.

Как и обещал - о Медведчуке ни слова. Я просто о политических технологиях.