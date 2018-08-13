Сын Стуса отказался сотрудничать с создателями фильма об отце из-за «неприемлемого сценария»

13 августа 2018, 22:09

Наследник поэта уверяет, что авторы киноленты нарушили предварительные договоренности.

Сын Стуса не пойдет на премьеру фильма об отце / УНИАН

Дмитрий Стус, сын украинского поэта-диссидента Василия Стуса, категорически отказался сотрудничать с создателями фильма о его отце из-за нарушения договоренностей.

"Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все. Я считаю, неприемлемый сценарий - ни по этическим соображениям, ни по эстетическим", - сказал он в комментарии Громадскому.

Сын поэта добавил, что даже в случае возврата в фильм сцен с Медведчуком его отношение к авторам кинокартины не измениться, и он не будет ни на каких условиях с ними работать.

"Люди от моего имени распространили кучу заявлений... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего", - сказал Дмитрий Стус.

Наследник диссидента заявил, что даже при риске создания пиратской картины «Стус» он не намерен общаться с авторами фильма. И на премьеру идти не намерен.

"Возможно им придется, чтобы фильм не был пиратским, обращаться ко мне по авторским правам, но я и тогда не буду с ними говорить", - подчеркнул сын Стуса.

Напомним, общественный резонанс вызвал тот факт, что из съемочного графика художественного фильма "Стус", который снимает UM-GROUP Production при поддержке Госкино Украины, исключили сцену суда над поэтом, на котором защитником выступал Виктор Медведчук.

Позже создатели фильма заявили, что в художественный фильм об украинском диссиденте Василии Стусе, погибшем в советской тюрьме, добавят сцену с его адвокатом, одиозным экс-политиком Виктором Медведчуком. Адвокат одиозного экс-политика заявил, что в случае искажения фактов запретит демонстрацию фильма «Стус» через суд.

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