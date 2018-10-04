"Цель Порошенко всем понятна": Портнов прокомментировал решение по санкциям против NewsOne и "112 Украина"

Портнов прокомментировал решение по санкциям против NewsOne / Андрей Портнов/Facebook

4 октября Верховная Рада проголосовала за введение санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина. "За" высказались 229 нардепов, "против" – только 42.

При этом введение санкций является юрисдикцией СНБО, поэтому Рада только рекомендовала Совету нацбезопасности ввести ограничительные меры.

Данное решение нардепов уже прокомментировал управляющим телеканала NewsOne Андрей Портнов.

"Решение парламента по санкциям в отношении телеканалов – никчемное и примитивное. Ничего из этого не выйдет. Стоит за этим решением один человек – Порошенко", – написал он у себя в Facebook.

При этом цель президента, по мнению Портнова, всем понятна – "управление информационным пространством с целью укрепления власти для сохранения контроля над государственными финансами и природными ресурсами. Иными словами, с целью наживы".

Он пообещал, что в скором времени последует юридическая и международная реакция телеканала на действия власти.

Ранее соцсети высказались о голосовании Рады по NewsOne и 112. Большинство комментаторов сходятся во мнении, что свободе слова в Украине нанесен критический ущерб.