Порошенко одарил наградами и званиями Нищука, сестру Ротару и сотрудников АП

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ №188 о награждении министра культуры Евгения Нищука орденом Ярослава Мудрого V степени.

В соответствии с документом, опубликованном на сайте главы государства, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив награжден орденом За заслуги ІІ степени.

Кроме того, орденом Ярослава Мудрого V степени награжден руководитель Главного департамента Администрации Президента Юрий Онищенко, орденом За заслуги І степени первый заместитель управляющего делами аппарата Верховной Рады Николай Гаман, орденом За заслуги ІІ степени - заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев.

Порошенко также решил наградить орденом За заслуги ІІІ степени своего советника Руслана Демченко, внештатного советника и спикера его избирательного штаба Олега Медведева, пресс-секретаря Святослава Цеголко, заместителя руководителя Главного департамента – руководителя департамента Администрации Президента Игоря Лурина, руководителя Главного департамента Администрации Ярослава Мельника, а также председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Куця и председателя Киевской областной государственной администрации Александра Терещука.

Орденом Данила Галицкого, решением президента, награжден заведующий отдела главного департамента Администрации Николай Антипов и заведующий отдела Администрации Богдан Тырусь.

В то же время Порошенко присвоил звания Заслуженный лесник Украины директору государственной организации Резиденция Залесье Василию Грицику, Заслуженный экономист Украины – заместителю руководителя главного департамента Администрации Президента Елене Аникеевой, заместителю руководителя главного департамента Администрации Президента Светлане Липинской и Заслуженный работник социальной сферы Украины – главному консультанту приемной Президента Администрации Президента Ирине Божко.

Порошенко также присвоил звание Народный артист солистке-вокалистке Аурелии Ротару (сестра певицы Софии Ротару).

Напомним, ранее Порошенко присвоил председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Героя Украины.