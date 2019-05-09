Порошенко сделал главу спецслужбы героем Украины

Петр Порошенко присвоил Василию Грицаку звание Герой Украины / УНИАН

Пока действующий президент Петр Порошенко, который проиграл президентские выборы 2019 своему конкуренту Владимиру Зеленскому, сделал председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака героем Украины.

Порошенко подписал указ (№208/2019), которым присвоил главе спецслужбы звание Герой Украины, он опубликован на сайте президента.

В документе говорится, что Грицак стал героем нашей страны "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Грицаку Василию...", — отмечается в указе.

Петр Порошенко присвоил Василию Грицаку звание Герой Украины / Скриншот с president.gov.ua

Напомним, Василия Грицака назначили главой СБУ в июле 2015 года. До назначения на пост Грицак занимал должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при спецслужбе.