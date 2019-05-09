Порошенко сделал главу спецслужбы героем Украины

Президент решил, что председателю СБУ нужно вручить орден Золотая Звезда.
Пока действующий президент Петр Порошенко, который проиграл президентские выборы 2019 своему конкуренту Владимиру Зеленскому, сделал председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака героем Украины.
Порошенко подписал указ (№208/2019), которым присвоил главе спецслужбы звание Герой Украины, он опубликован на сайте президента.
В документе говорится, что Грицак стал героем нашей страны "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда Грицаку Василию...", — отмечается в указе.
Напомним, Василия Грицака назначили главой СБУ в июле 2015 года. До назначения на пост Грицак занимал должность первого заместителя главы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при спецслужбе.