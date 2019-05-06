Климкин анонсировал свою отставку

Павел Климкин / УНИАН

Действующий глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что намерен объявить новому президенту Украины Владимиру Зеленскому о своей отставке.

Такое заявление он сделал в эфире принадлежащего Петру Порошенко телеканала Прямой.

"Меня никто не будет увольнять, потому что у нас должна быть политическая культура. В политической культуре будет позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах, как внешняя политика и оборона. То есть, конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю", - сказал он в разговоре с журналистами в эфире телеканала Прямой.

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При этом Климкин не уточнил, что будет, если Зеленский предложение об отставке не примет.

Как сообщалось ранее, Павел Климкин будет заменен на посту главы Министерства иностранных дел либо послом Украины в Австрии Александр Щерба, либо директор Дипломатической академии Сергей Корсунский.