СМИ рассказали, кем у Зеленского планируют заменить Климкина

Павел Климкин / УНИАН

Павел Климкин будет заменен на посту главы Министерства иностранных дел либо послом Украины в Австрии Александр Щерба, либо директор Дипломатической академии Сергей Корсунский.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Деловая столица со ссылкой на собственные источникии. По их данным, в штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского сейчас рассматривают именно данные две кандидатуры на должность главы МИД.

К слову, Щерба трудится на посту посла в Австрии с 17 ноября 2014-го, а Сергей Корсунский вплоть до назначения директором Дипакадемии в течение восьми лет - с 2008-го по 2016-г - возглавлял посольство Украины в Турции.

Напомним, ранее СМИ рассказали, как представители команды Владимира Зеленского хотят переформатировать Кабинет министров.