У Зеленского потребовали от Нафтогаза, Кабмина и МВФ снизить украинцам цены на газ / Униан

Команда нового, по данным ЦИК, президента Владимира Зеленского обратилась к Нафтогазу с призывом снизить цены на газ для населения, причем уже с 1 мая.

В Зе!Команде напомнили, что последние четыре месяца газ в Европе подешевел. В итоге цена на газ для населения в Украине оказалась выше, чем цена газа на европейской бирже.

"Поэтому мы призываем НАК Нафтогаз Украины и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее снижение цены газа для населения с 1 мая", – говорится в их заявлении в Facebook.

Читайте такжеБеларусь остановила поставки топлива в УкраинуКроме того, с 1 июня Россия грозит ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января 2019 года – остановить транзит газа через Украину, напомнили в команде президента. Это приведет к значительным финансовым потерям и рискам поставки газа, поэтому "эти вызовы требуют эффективных, быстрых действий и объединения усилий".

Напомним, Гройсман и Коболев согласовали цены на газ на май. Разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года.

А руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов заявил, что цену на газ для населения снизить невозможно.

В свою очередь глава Нафтогаза Андрей Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку, рыночная цена получается на уровне примерно 8380 грн за тысячу кубометров, а население платит по 8550 грн.

С 1 апреля 2019 года Нафтогаз снизил цены на газ с 8,55 грн за куб. м до 8,38 грн за куб. м.

Отметим, что Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 грн за 1 тыс. кубометров.