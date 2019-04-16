В Нафтогазе заявили о невозможности снижения цены на газ для населения

НАК хотел бы продавать голубое топливо домохозяйствам по рыночной цене.
Руководитель газового дивизиона компании НАК Нафтогаз Андрей Фаворов заявил, что цену на газ для населения снизить невозможно.
Причиной он назал возложенные на компанию постановлением №867 спецобязательства со стороны Кабинета министров, которыми устанавливается фиксированная цена, передает РБК-Украина.
"Мы будем вынуждены соблюдать действующее постановление №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", - подчеркнул Фаворов.
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Напомним, спецобязательства предусматривают, что с 1 мая цена на газ для бытовых потребителей должна составить порядка 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров.
Стоит отметить, что поднятия цен на газ для населения до уровня импортного партита записано в соглашении Украины с МВФ.