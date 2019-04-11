Штрафы для облгазов: что произошло, и вернут ли украинцам переплаты за газ

Газоизмерительная станция "Суджа" на российско-украинской границе / Газпром

16 облгазов оштрафовали за неправомерные доначисления в платежках и обязали сделать перерасчет, а деньги вернуть украинцам.

Такое решение вчера приняла Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Они оштрафовала "Ривнегаз" на 7850 тыс. грн. за нарушение лицензионных условий, то есть из-за незаконных переплат. До 26 апреля "Ривнегаз" должен провести перерасчет всем потребителям, которым было проведено подобные доначисления.

Ранее такие решения были приняты в отношении "Запорожгаза", "Черновцыгаза", "Львовгаза", "Винницагаза", "Волыньгаза", "Киевоблгаза", "Хмельницкгаза", "Закарпатгаза", "Ивано-Франковскгаза", "Харьковгаза", "Житомиргаза", "Черниговгаза", "Николаевгаза", "Днепрогаза" и "Сумыгаза".

Читайте такжеКто сказал, что цена украинского газа для населения должна быть высокой?"Штрафа удалось избежать лишь "Харьковгоргазу" из-за того, что компания самостоятельно устранила нарушения лицензионных условий и провела перерасчет в платежке единого абонента, по заявлению которого проводилась проверка", - говорят НКРЕКП.

Также, на днях в комиссии будет принято решение по "Днепропетровскгаз" и "Криворожгаз". Предприятие тоже могут оштрафовать и обязать провести перерасчет потребителям.

"Стандартные условия" зависят от погоды

Незаконные переплаты – это так называемые "стандартные условия". Осенью поставщики газа стали начислять к тарифам "климатические" факторы. Объем газа начали корректировать в зависимости от погоды - в холодные месяцы в сторону увеличения. При низких температурах газ сжимается и обычные счетчики считают его объем в сжатом состоянии.

Коэффициент, который из-за этого новшества стали начислять потребителям, зависит от расстояния, которое газ проходит к счетчику по газопроводу над землей снаружи отапливаемых помещений, и месяца, за который производится начисление.

То есть, в зависимости от погоды и от места установки счетчика (зачастую их ставят дома в отапливаемых помещениях), компании-поставщики указывают в платежках доплаты.

Жители Винницкой области, которые отапливали газом свои дома, грели воду и готовили еду, в зимний период должны уплатить коэффициент 1,08 от объема потребленного газа.

В прокуратуре говорят, что это незаконно

В прокуратуре той же Винницкой области попытались разобраться "стандартных условиях" и пришли к выводу, что погодные стандарты – незаконны. А потребители только в этой области незаконно доначисляли 98 млн грн.

"Такие действия в отношении бытовых потребителей противоречат законодательству. По правилам поставки газа, приведение объемов потребленного газа к стандартным условиям проводится только для потребителей, которые не являются бытовыми. "Стандартные условия" распространяются только на "субъекты хозяйствования". Кроме этого, НКРЕКП 23 ноября 2018-го запретил осуществлять коммерческие расчеты за использованный природный газ бытовыми потребителями", - говорят в прокуратуре Винницкой области.

В марте по факту злоупотребления должностных лиц газораспределительной и газоснабжающей компаний прокуратурой Винницкой области начато уголовное производство.

Лишние объемы газа продолжают начислять

Правда, в самих облгазах выполнять требования Комисиии не спешат.

"Облгазы проигнорировали решение НКРЕКП и продолжают начислять потребителям лишние объемы газа. Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Черниговская - это не полный перечень областей, из которых поступает очередная волна жалоб потребителей. Люди пишут, что в конечном счете за март не только не был сделано пересчет с октября прошлого года, как того требовала НКРЕКП, но и снова доначисляли объемы за март", - написал сегодня заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нефтегаз" Украины" Алексей Хабатюк и опубликовал платежки.

Читайте такжеПочему цены на газ в Украине будут расти и дальшеСопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич говорит, что население вряд ли может рассчитывать на возвращение переплат.

"Компаниям тарифы не повышали уже четыре года, и в общем тарифе у них доля от денег на распределение - всего 7 процентов. Все остальное забирает "Нефтегаз". Поэтому они испытывают серьезные проблемы со своей экономикой. Согласно действующий нормативной базе, они попытались начислить в зимний период эти коэффициенты. Так как счетчики старые и при падении температуры фактический объем газа уменьшается. А позиция Нацкомиссии такова, что в тарифе компаний, хоть он и занижен и его никто не пересматривал, учтены эти коэффициенты. Сейчас решение Нацкомиссии компании пытаются опротестовать в суде. Процесс будет идти, и на этом не закончится. За счет того, что экономика этих компаний терпит крах, неизвестно чем это все закончится – кто будет обеспечивать сети, стабильность поставок газа и безопасность. Это огромное хозяйство – 140 тыс. км по всей стране. А средняя зарплата в отрасли порядка 5 тыс. грн. Кто за эти деньги будет работать?", - говорит Марунич.

Денег на возврат и штрафы нет

Что касается возвращения денег населению, то у облгазов их нет, уверен эксперт.

"Их не с чего возвращать. НКРЕКП хорошо известно, что финансовый поток и прибыль не позволяют облгазам выплатить штрафы и деньги. Очевидно, что регулятор не изменит свою позицию. И если суды не примут компромиссных решений, то может возникнуть патовая ситуация – с одной стороны будет решение суда, а с другой – компаниям не с чего будет возвращать эти деньги", - объясняет Марунич.

Недавно премьер Владимир Гройсман заявил, что все потребители газа будут обеспечены счетчиками.

"И получается, что тут еще один негативный сценарий – денег итак не хватает. А если их будут изымать еще на эти штрафы, то ни о каком вероятном повышении темпов установки счетчиков не может быть и речи. У них итак мало денег", - уверен Марунич.

С 1 мая – новое подорожание

Через три недели украинцев ждет очередное подорожание – с 1 мая цены на газ для населения поднимут еще на 18 %. Сейчас цена на газ составляет 8550 грн. за тысячу кубов. С мая она будет порядка 9100 грн. за тысячу кубометров.

Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленей "При этом, Кабмин буквально на прошлой неделе принял постановление, которым разрешил "Нефтегазу" продавать газ фактически ниже, чем установленный тариф – по 8380 грн. за 1 тыс. куб. И оставил в силе действующее решение. Это связано с тем, что на европейском рынке цена на газ снизилась. Но в решении правительства есть уточнение, что оно будет действовать, пока рыночная цена не превысит 9,100 грн. Если цены на рынке будут выше, то газ нужно будет продавать уже по 9.100. Правда, доносятся предположения, что в МВФ не совсем довольны тем, как наши чиновники все оформили. Одно решение оставили, а второе как бы приняли. И сейчас действует и одно и другое", - объясняет Марунич.

Формула цены на газ для населения – один из ключевых пунктов меморандума о сотрудничестве Украины и МВФ. Получая займы по программе Фонда, правительство еще в 2015 году взяло на себя обязательства привести стоимость топлива для бытовых потребителей к рыночным европейским ценам. Поэтому подорожание газа не последнее, следующее запланировано на 2020-ый год.