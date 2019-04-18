Россия запретила поставки в Украину нефти и нефтепродуктов

18 апреля 2019, 13:01

Принято решение о расширении запрета на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Нефтепровод
РФ запрещает экспорт нефти в Украину / dsnews.ua

C 1 июня 2019 года Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на территорию Украины.

"Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры: я подписал постановление правительства на эту тему", - заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом он уточнил, что новый документ определяет перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений".

"В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и те же самые нефть и нефтепродукты", - подчеркнул российский премьер.

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Также принято решение о расширении запрета на ввоз в Россию ряда украинских товаров, в первую очередь продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

"Я подписал постановление правительства на эту тему. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", - отметил Медведев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оборот внешней торговли России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 %.

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Россия нефть импорт Дмитрий Медведев Украина
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