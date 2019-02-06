В России отчитались о серьезном росте торговли с Украиной

УНИАН

Оборот внешней торговли России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 процента и составил $14,98 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы РФ.

Экспорт российских товаров и услуг в Украину вырос на 19,9 процента - до $9,52 млрд, импорт - на 11,2 процента (до $5,46 млрд).

29 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров.

Читайте такжеПолитолог объяснил, каким должно быть настоящее "прощание" с МосквойРоссия ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие из Украины. Ограничения введены в отношении шоколада и кондитерских изделий, икры и рыбы, пшеницы, хлеба и мучного, овощей, фруктов и орехов, фруктовых соков.

Меры также распространяются на такие товары, как галька, гравий и щебень, дробленый камень, моющие средства, древесные плиты, бумага, картон и обои, паровые котлы и различные турбины, компоненты жидкостных насосов. Кроме того, запрет на ввоз действует в отношении некоторых автомобильных узлов, трансформаторов, проводов, кабелей, прицепов и тракторов.

Общая стоимость ввезенных из Украины в Россию товаров, импорт которых запрещен постановлением российского правительства, в 2017 году составляла $468,9 млн.

По оценкам Минэкономразвития РФ, по итогам 2018 года общая стоимость тех же товаров составила около $510 млн.