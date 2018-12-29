РФ утвердила санкции против Украины

УНИАН

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о ответных мер против санкций со стороны Украины.

Об этом сообщил сам Медведев в Twitter.

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это - ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал он.

При этом списка товаров пока нет.

25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

На следующий день Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести новые санкции против против физических и юридических лиц России, а Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров.