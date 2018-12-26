СНБО одобрил новые санкции против России

СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о ввести новые санкций против против физических и юридических лиц России.

Ограничительные меры связаны с инцидентом в Керченском проливе.

Санкции коснутся "российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины". Также ограничения будут введены против организаторов так называемых выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, санкции будут действовать против военных, судей и сотрудников правоохранительных органов, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины.

25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

В конце ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.