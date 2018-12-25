Подарок под елочку: РФ расширила санкции против Украины

РФ расширила санкции против Украины / Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о расширении санкций против Украины. То есть список физических и юрлиц Украины, попавших под российские санкции, пополнился.

По его словам, делается это для защиты интересов России.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен… Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", – написал российский премьер в Twitter.

Постановление уже подписано, сообщил Медведев. Однако на данный момент в базе данных правительства РФ документ пока не опубликован.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

Ранее Медведев раскрыл детали российских санкций против Украины. Он тогда заявлял, что в списки физических лиц Украины, попадающих под российские санкции, могут включить сотни людей.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что контрсанкции в отношении Украины не затронут рядовых украинцев.

Напомним, прошлые санкции Россия ввела 1 ноября. Тогда под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний. В частности, под санкции попали "Укрспирт", "Нибулон", Fozzy Group, "ДнепрАзот".

Россия также ввела ограничительные меры против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников — главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Президент Петр Порошенко не попал под ограничительные меры. Дмитрий Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля.