Сотни лиц: Медведев раскрыл детали российских санкций против Украины

Дмитрий Медведев / Reuters

Российские санкции против украинских граждан будут включать в себя блокирование активов и запрет вывода капиталов, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам премьера РФ, списки физических лиц Украины, подпадающих под санкции РФ, включать сотни людей, которые наносили ущерб РФ. Среди них будут и известные персоны.

"О чём идет речь? Речь идёт, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории России. То есть о запрете вывоза капитала", — подчеркнул он.

При этом он спрогнозировал, что в списки физических лиц Украины, попадающих под российские санкции, могут включить сотни людей, передает ТАСС.

"Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть, от тех предложений, которые сформулирует правительство", – добавил Медведев.

Глава правительства РФ отметил, что в санкционный список также попадут украинские компании, которые контролируются гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции.

Кроме того, Россия введет ограничения на поставки определенных категорий украинских товаров. О каких именно товарах идет речь, Медведев не уточнил.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что контрсанкции в отношении Украины не затронут рядовых украинцев.

Как известно, Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.