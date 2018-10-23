У Путина порадовали украинцев странным заявлением

Дмитрий Песков и Владимир Путин / vesti.ru

Введенные президентом РФ Владимиром Путиным контрсанкции в отношении Украины не затронут рядовых украинцев.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

"Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - приводит агентство слова Пескова.

Он отметил, что указом Путина об ответных санкциях "правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины, в понедельник, 22 октября.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

В сентябре президент Украины Петр Порошенко одписал указ о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины и России.

Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении официального Киева пересмотреть все действующие договора с Россией.