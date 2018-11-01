Сын Порошенко, Ярош, Аваков: Россия ввела санкции против сотен украинцев

РФ ввела санкции против 322 граждан Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций против украинских граждан и компаний.

Под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний, говорится на сайте кабмина РФ.

Попавшим под ограничительные меры грозит блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории страны.

В частности, Россия ввела ограничительные меры против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников — главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Также в "черный список" попали глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, глава Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, нардеп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер Арсений Яценюк, глава партии "Свобода" Олег Тягнибок.

В перечень юридических лиц, в отношении которых в РФ вводятся специальные экономические меры, в том числе угодили частное акционерное общество "АвтоКрАЗ", публичное акционерное общество "Азот" и государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении против Украины специальных экономических мер в ответ на санкции, введенные украинским государством против российского.