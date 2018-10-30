Российские санкции затронут 360 человек и 50 компаний - росСМИ

Москва почти подготовила санкционный документ / GettyImages

Правительство России почти завершило подготовку постановления о введении санкций относительно ряда украинских компаний и физических лиц.

Российские санкции позиционируются, как ответ на ограничительные меры, введенные Украиной, сообщает ТАСС.

Издание сообщает, ссылаясь на свои источники в правительстве, что в ближайшие дни соответствующий документ, который коснется около 360 украинских предприятий и более 50 физических лиц, поступит на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

"В ближайшее время документ будет передан на подпись главе правительства, а после подписания - опубликован", - отмечает источник.

Собеседник отказался раскрыть персоналии украинцев, внесенных в список, однако Читайте такжеСпасибо Путину за санкции против Украиныпообещал "много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, которые придерживаются радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях".

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что контрсанкции в отношении Украины не затронут рядовых украинцев.

Как известно, Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.