"Укрспирт", "Нибулон", FOZZY Group, "ДнепрАзот": кто из украинских компаний попал под санкции РФ

Против кого Россия ввела санкции

В антиукраинский санкционный список России попали крупнейшие компании Украины.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении санкций против украинских граждан и компаний.

Членам списка грозят блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории страны.

Читайте также"Накрылась поездка по "Золотому кольцу": в Украине бурно отреагировали на санкционный список "Мордора"Под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний, говорится на сайте правительства РФ.

"Постановление направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений", – отмечается в документе.

В частности, под российские санкции попали:

украинское государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт",

группа компаний FOZZY Group (один из крупнейших ритейлеров Украины, в группу входит сеть супермаркетов "Сільпо"),

агропромышленное предприятие "Нибулон",

предприятие "ДнепрАзот" – производитель жидкого хлора, необходимого для обеззараживания водопроводной воды,

публичное акционерное общество "Банк Кредит Днипро",

Харьковский тракторный завод,

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат",

ПАО "Запорожкокс",

САО "Укргаз-Энерго".

С полным списком украинских юрлиц, подпавших под российские санкции, ознакомиться можно на сайте российского правительства.

Напомним, Россия также ввела ограничительные меры против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников — главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Также в "черный список" попали глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, глава Генштаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко, нардеп, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший премьер Арсений Яценюк, глава партии "Свобода" Олег Тягнибок.