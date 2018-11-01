У Путина объяснили отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля

Петр Порошенко

Включение президента Украины Петра Порошенко в список лиц, попавших под российские санкции "было бы запредельным шагом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о критериях включения лиц в санкционный список, Песков сказал: "Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже запредельный шаг".

Кроме того, Песков добавил, что о критериях включения в санкционный список надо спрашивать в правительстве РФ, передает УНИАН.

Напомним, в четверг, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

В соответствующем постановлении правительства РФ указывается, что оно направлено "на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений". При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.

Отметим, что на отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля, в частности, обратили внимание Юлия Тимошенко и Олег Ляшко.