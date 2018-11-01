"Накрылась поездка по "Золотому кольцу": в Украине бурно отреагировали на санкционный список "Мордора"

1 ноября 2018, 12:39

Фигуранты санкционного списка прокомментировали решение властей РФ.

Украина, Россия, флаг
В Украине отреагировали на российские санкции / tsn.ua

В четверг, 1 ноября, российский премьер Дмитрий Медведев одобрил введение санкций против Украины.

При этом под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний, а попавшим под ограничительные меры грозит блокирование денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории страны.

Отметим, что резонансное решение российского правительства вызвало бурную реакцию в украинским сегменте интернета, в частности, со стороны украинских политиков и общественных деятелей, которые оказались в санкционном списке.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко подчеркнула, что давно является невъездной в РФ, поэтому новые ограничительные списки РФ ей уже не интересны.

"Как говорил когда-то Виктор Степанович Черномырдин "напугали бабу туфлями на каблуках". Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что же они делают в украинской политике", - написала она в Facebook.

/ Фейсбук И.Геращенко

Еще один фигурант санкционного списка нардеп от НФ Антон Геращенко подчеркнул, что список составлен из 3 -х групп: политические и общественные лидеры, которые реально борются с российской агрессией, украинские бизнесмены, у которых есть собственность в России и на территории оккупированого украинского Крыма и Донбасса и лица, которые являются агентами России в украинской политике и экономике и которых таким образом хотят легализовать перед парламентскими выборами.

При этом он дал рекомендацию по ответным мерам украинской стороны: "Око за око, зуб за зуб - нужно вводить новые точечные санкции направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения".

/ Фейсбук А.Геращенко

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что тоже попал под санкции объявленые руководством Российской Федерации.

"Считаю это признанием заслуг в войне с российской агрессией", - подчеркнул он в своем Facebook.

/ Фейсбук В.Вятровича

Народный депутат от БПП Александр Бригинец подчеркнул, что в РФ его уже объявляли персоной нон-грата, а в новом списке он оказался на 30-ом месте.

"Поздравляю всю компанию из 320 человек с высокой оценкой нашей работы!", - подчеркнул Бригинец.

/ Фейсбук А.Бригинца

Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, оказавшийся в документе на 270-ом месте подчеркнул, что санкционный список "похож на перекличку в лагере".

"Но я бы кроме шуток- "не буду отдыхать на Баренцевом море", задумался о логике его формирования и последствиях", - добавил Ткаченко в Facebook.

/ Фейсбук А.Ткаченко

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев заявил, что ни рубля, ни имущества в РФ, ни бизнеса там у него нет.

"Невъездной в Мордор с 2008 года. Опять санкции по детскому принципу "сам дурак", как в случае с недавним заявлением Госдумы об Украине-агрессоре. Впадают в маразм, ничего удивительного", - написал нардеп в Facebook.

/ Фейсбук В.Арьева

Народный депутат Борислав Береза иронически отметил, что с таким же успехом РФ могла внести его фамилию в список тех, кому запрещается "прыгать с крыши многоэтажного дома или слетать в следующий вторник на Марс".

"Расстроен ли я, что не смогу вдохнуть загаженый воздух Челябинска? Есть ли грусть в моих глазах, что я не увижу Сызрань? Обидно ли мне, что я не смогу проинвестировать свои средства в поездку на московском метро? Душат ли меня слезы от того, что я лишен возможности зарегистрировать компанию в России, которая бы занималась бы утилизацией разрушенного Кремля? Нет, меня все это не задевает. А к последнему пункту можно будет вернуться после того, как содержимое Кремля отправится в Рай, о чем недавно сказал Путин. А пока мне это не актуально", - написал политик в своем Facebook.

/ Фейсбук Б.Березы

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что также оказался в санкционном списке: "Ну я все понимаю. Депутаты, чиновники, бизнесмены. Меня то за что? Единственный политтехнолог в списке)) Накрылась поездка по "Золотому кольцу".

/ Фейсбук А.Голобуцкого

В свою очередь, лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратил внимание, что в санкционном списке отсутствует фамилия Петра Порошенко: "Кстати, а почему Порошенко нет в санкционном списке? Так же, как Путина и Медведева нет в списке санкций, принятом Украиной. Свой своего видит издалека?".

/ Фейсбук О.Ляшко

Кроме того, на отсутствие в санкционном списке президентского бизнеса обратила внимание и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Санкции Кремля, если честно, меня мало волнуют. Бизнеса у меня ни здесь, ни там нет и быть не может. Попутно замечу, что в санкционном списке, на удивление, нет "Рошена" или "Ленинской кузни" ... Чтобы это могло значить? Вы не знаете?", - написала она в Facebook.

/ Фейсбук Ю.Тимошенко

Секретарь СНБО Александр Турчинов также прокомментировал свое попадание в санкционный список РФ.

"Напугали ежей голым задом! По моему мнению это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", - добавил Турчинов.

/ Фейсбук А.Турчинова

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Укарины" Андрей Коболев, включенный в санкционный список РФ, заявил, что активов в России не имеет и ездить туда не собирается.

"Не готов комментировать включение меня в санкционный список РФ, поскольку активов там не имел и не имею, в Сочи ездить не собираюсь ... а нет, таки один комментарий сделаю: "Это мелко, Хоботов", - написал Коболев на своей странице в Facebook.

/ Фейсбук А.Коболева

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении против Украины специальных экономических мер в ответ на санкции, введенные украинским государством против российского.

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Россия санкции Украина
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