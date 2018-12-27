Кабмин расширил список запрещенных для импорта товаров РФ

Украина расширила эмбарго на импорт товаров РФ / texturus.com

В четверг, 27 декабря, Кабинет министров Украины принял решение о расширении списка запрещенных для импорта российских товаров.

Отныне эмбарго касается импорта российского кукурузного крахмала и глюкозы, передает РБК-Украина.

Отмечается, что список запрещенных к импорту из России товаров дополнили следующими позициями:

• крахмал кукурузный;

• глюкоза и сироп из глюкозы, без содержания фруктозы или с содержанием менее 20 мас. % фруктозы в сухом состоянии;

• глюкоза и сироп из глюкозы, с содержанием в сухом состоянии не менее 20 мас. %, но менее 50 мас. % фруктозы, кроме инвертного сахара;

• мальтодекстрин и мальтодекстриновый сироп.

Как известно, 18 декабря, Кабинет министров Украины своим решением продлил действие эмбарго на ряд товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в начале 2016 года.

Напомним, с января 2016 года вступил в действие запрет на ввоз группы товаров из Российской Федерации. Решение было введено в ответ на российское эмбарго.