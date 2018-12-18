Украина продлила ответное эмбарго на импорт товаров из России

Украина продлила ограничения на импорт товаров из РФ / felix.kh.ua

Во вторник, 18 декабря, Кабинет министров Украины своим решением продлил действие эмбарго на ряд товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в начале 2016 года.

В соответствии с решением КМУ, принятом без обсуждения на заседании во вторник, эмбарго в отношении российских товаров продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.

В документе отмечается, что указывается мера продлена в связи с продолжением торговых ограничений с российской стороны.

При этом эмбарго ужесточает формулировку условия отмены ответного эмбарго, заменив "после отмены запрета на ввоз на таможенную территорию РФ товаров сельскохозяйственного назначения…" на определение "после прекращения применения РФ дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины".

Напомним, с января 2016 года вступил в действие запрет на ввоз группы товаров из Российской Федерации. Решение было введено в ответ на российское эмбарго.