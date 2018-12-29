Стало известно, какие украинские товары попали под российские санкции

29 декабря 2018, 13:20

Новые санкции Кремля жестче предыдущих.

Кремль
Кремль ввел санкции против Украины / РИА Новости

Стал известен список запрещенных в Россию украинских товаров в рамках ответных мер против санкций со стороны Украины.

Соответствующее постановление, напомним, в субботу, 29 декабря, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Медведев уточнил, что это ответ на санкции со стороны Украины, введенные ранее в декабре. Москва вводит ограничения в отношении Киева на основании указа президента Владимира Путина.

"Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении российского правительства.

Стоит отметить, что под запрет попала не только продукция, произведенная в Украине, но и все товары, которые провозятся через Украину. Россия снимет ограничения, когда соответствующие ограничительные меры в отношении российских товаров отменит Украина, говорится в сообщении правительства.

В список запрещенных к ввозу, в частности, попали кондитерские и шоколадные изделия, рыба и икра, мясо, подсолнечное масло, пиво, вина и соки, а также галька, гравий, бумага и картон, газовые турбины.

Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке. Всего в списке 55 пунктов.

  • Пшеница и меслин

  • Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава

  • Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных

  • Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы

  • Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

  • Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

  • Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты

  • Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты

  • Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты

  • Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции

  • Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции

  • Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)

  • Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

  • Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ

  • Пиво солодовое

  • Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции

  • Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки

  • Галька, гравий, щебень

  • Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень прочий, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, валуны, термически обработанные или необработанные; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 (за исключением из мрамора) или термически обработанные или необработанные

  • Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) из 4014

  • Грелки и грелки комбинированные

  • Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами

  • Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах  или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе

  • Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

  • Настенные покрытия из текстильных материалов

  • Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды (за исключением котлов паровых и котлов перегретой воды для судового оборудования и их частей)

  • Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин)

  • Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов)

  • Турбины газовые мощностью более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов)

  • Части насосов жидкостных

  • Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием

  • Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие

  • Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные

  • Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

  • Машины и механизмы для приготовления кормов для животных

  • Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах

  • Оборудование для производства хлебобулочных изделий

  • Оборудование для сахарной промышленности

  • Машины для смешивания минеральных веществ с битумом

  • Валы трансмиссионные прочие

  • Коробки передач прочие

  • Вариаторы скорости прочие

  • Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

  • Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи

  • Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА

  • Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА

  • Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА

  • Провода обмоточные медные

  • Провода обмоточные прочие

  • Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники

  • Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие (за исключением: используемые в телекоммуникации, на напряжение не более 80 В; для производства гражданских воздушных судов; для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов; для производства авиационных двигателей)

  • Проводники электрические на напряжение более 1000 В (за исключением проводников электрических на напряжение более 1000 В для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов)

  • Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)

  • Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства

  • Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала

25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

На следующий день Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести новые санкции против против физических и юридических лиц России, а Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров.

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