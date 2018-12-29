Стало известно, какие украинские товары попали под российские санкции

Кремль ввел санкции против Украины / РИА Новости

Стал известен список запрещенных в Россию украинских товаров в рамках ответных мер против санкций со стороны Украины.

Соответствующее постановление, напомним, в субботу, 29 декабря, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Медведев уточнил, что это ответ на санкции со стороны Украины, введенные ранее в декабре. Москва вводит ограничения в отношении Киева на основании указа президента Владимира Путина.

"Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении российского правительства.

Стоит отметить, что под запрет попала не только продукция, произведенная в Украине, но и все товары, которые провозятся через Украину. Россия снимет ограничения, когда соответствующие ограничительные меры в отношении российских товаров отменит Украина, говорится в сообщении правительства.

В список запрещенных к ввозу, в частности, попали кондитерские и шоколадные изделия, рыба и икра, мясо, подсолнечное масло, пиво, вина и соки, а также галька, гравий, бумага и картон, газовые турбины.

Полностью с документом можно ознакомиться по ссылке. Всего в списке 55 пунктов.

Пшеница и меслин

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных

Готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы

Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао

Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао

Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования в фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты

Овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты

Томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты

Овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, замороженные, кроме продуктов товарной позиции

Овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или уксусной кислоты, незамороженные, кроме продуктов товарной позиции

Овощи, фрукты, орехи, кожура плодов и другие части растений, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, глазированные или засахаренные)

Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ

Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ

Пиво солодовое

Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции

Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об. процентов; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки

Галька, гравий, щебень

Известняк, доломит и прочие известняковые камни, разбитые или дробленые, дробленый камень прочий, обычно используемые в качестве наполнителей бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или другого балласта, валуны, термически обработанные или необработанные; гранулы, крошка и порошок из камня товарной позиции 2515 (за исключением из мрамора) или термически обработанные или необработанные

Вещества поверхностно-активные органические (кроме мыла); поверхностно-активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) из 4014

Грелки и грелки комбинированные

Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и аналогичные плиты (например, вафельные плиты) из древесины или других одревесневших материалов, не пропитанные или пропитанные смолами или другими органическими связующими веществами

Бумага и картон немелованные прочие, в рулонах или листах, без дальнейшей обработки или обработанные, как это указано в примечании 3 к данной группе

Обои и аналогичные настенные покрытия; бумага прозрачная для окон

Настенные покрытия из текстильных материалов

Котлы паровые или другие паропроизводящие котлы (кроме водяных котлов центрального отопления, способных также производить пар низкого давления); котлы перегретой воды (за исключением котлов паровых и котлов перегретой воды для судового оборудования и их частей)

Турбины на водяном пару и турбины паровые прочие (за исключением частей турбин)

Турбины газовые мощностью не более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов)

Турбины газовые мощностью более 5000 кВт (за исключением турбин для гражданских воздушных судов)

Части насосов жидкостных

Мебель (камеры, шкафы, витрины, прилавки и аналогичная мебель) для хранения и демонстрации, со встроенным холодильным или морозильным оборудованием

Загрузочные устройства, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве: прочие

Сеялки, сажалки и машины рассадопосадочные

Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

Машины и механизмы для приготовления кормов для животных

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах

Оборудование для производства хлебобулочных изделий

Оборудование для сахарной промышленности

Машины для смешивания минеральных веществ с битумом

Валы трансмиссионные прочие

Коробки передач прочие

Вариаторы скорости прочие

Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок)

Электрогенераторные установки и вращающиеся электрические преобразователи

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью не более 650 кВА

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 650 кВА, но не более 10000 кВА

Трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА

Провода обмоточные медные

Провода обмоточные прочие

Кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники

Проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие (за исключением: используемые в телекоммуникации, на напряжение не более 80 В; для производства гражданских воздушных судов; для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов; для производства авиационных двигателей)

Проводники электрические на напряжение более 1000 В (за исключением проводников электрических на напряжение более 1000 В для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705, их узлов и агрегатов)

Тракторы (кроме тракторов товарной позиции 8709)

Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства

Женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия, из любого материала

25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

На следующий день Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести новые санкции против против физических и юридических лиц России, а Кабмин расширил список запрещенных для импорта российских товаров.