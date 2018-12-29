Подсчитаны убытки Украины от российских санкций

/ УНИАН

Общая стоимость ввезенных из Украины в Россию товаров, импорт которых запрещен постановлением российского правительства в субботу, 29 декабря, в 2017 году составляла $468,9 млн.

Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ, речь идет о более 9,5 процента от общего объема украинских поставок в Россию ($4,91 млрд).

По оценкам ведомства, по итогам 2018 года общая стоимость тех же товаров составит около $510 млн.

Напомним, в субботу, 29 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров.

Россия вводит эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары, сырье и продовольствие из Украины. Ограничения введены в отношении шоколада и кондитерских изделий, икры и рыбы, пшеницы, хлеба и мучного, овощей, фруктов и орехов, фруктовых соков.

Меры также распространяются на такие товары, как галька, гравий и щебень, дробленый камень, моющие средства, древесные плиты, бумага, картон и обои, паровые котлы и различные турбины, компоненты жидкостных насосов. Кроме того, запрет на ввоз действует в отношении некоторых автомобильных узлов, трансформаторов, проводов, кабелей, прицепов и тракторов.

Список завершается детскими подгузниками и женскими прокладками.