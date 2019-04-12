Санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть – Reuters

Эксперты считают, что Европа расплачивается санкции Вашингтона против ряда стран.
Европа покупает дорогую российскую нефть из-за того, что США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана.
Как сообщает Reuters, нефтеперерабатывающие заводы ЕС вынуждены приобретать дорогую российскую нефть марки Urals.
Отмечается, что санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на мировом рынке, поэтому альтернативой ей стала нефть из России.
Действие санкций США, полагают журналисты, также усугубляет соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти.
По данным аналитиков, за счет высокой конкуренции между европейскими заводами за российскую нефть, цена на Urals выросла до уровней, которые не фиксировались с 2013 года.
Напомним, сенатор-республиканец от штата Флоридо Марко Рубио заявил о том, американские законодатели "устали" от законопроектов, вводящих санкции против России.