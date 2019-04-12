Санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть – Reuters

ЕС вынужден покупать дорогую нефть из-за санкций / soc-in.com

Европа покупает дорогую российскую нефть из-за того, что США ввели санкции против Венесуэлы и Ирана.

Как сообщает Reuters, нефтеперерабатывающие заводы ЕС вынуждены приобретать дорогую российскую нефть марки Urals.

Отмечается, что санкции Вашингтона заблокировали нефть с высоким содержанием серы на мировом рынке, поэтому альтернативой ей стала нефть из России.

Действие санкций США, полагают журналисты, также усугубляет соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти.

По данным аналитиков, за счет высокой конкуренции между европейскими заводами за российскую нефть, цена на Urals выросла до уровней, которые не фиксировались с 2013 года.

Напомним, сенатор-республиканец от штата Флоридо Марко Рубио заявил о том, американские законодатели "устали" от законопроектов, вводящих санкции против России.