В Сенате США рассказали, почему "устали" от антироссийских санкций - Bloomberg

8 апреля 2019, 11:37

Среди американских парламентариев давно уже нет согласия в вопросе конкретных антироссийских мер.

Санкции
Санкции. Иллюстративное фото / Reuters

Сенатор-республиканец от штата Флоридо Марко Рубио заявил о том, американские законодатели "устали" от законопроектов, вводящих санкции против России.

Соответствующее заявление в понедельник, 8 апреля, опубликовали журналисты авторитетного делового агентства Bloomberg.

"В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей, − заявил Рубио.

По данным журналистов, многие члены Сената все еще желают привлечь Россию к ответственности за вероятное вмешательство в президентские выборы-2016 в США и ее действия в других странах. Однако среди американских парламентариев отсутствует консенсус по поводу конкретных антироссийских мер.

Читайте такжеГермания открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы – источникКроме того, в среде сенаторов наличествуют опасения, что санкции могут отразиться на экономике США.

"Санкции - это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать", - заявил журналистам сенатора-республиканца от штата Висконсин Рон Джонсон.

Напомним, ранее в США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесли шесть физических лиц и восемь организаций из России, в том числе против замглавы Погранслужбы ФСБ РФ Геннадия Медведева и начальника Погрануправления ФСБ РФ по аннексированным Крыму и Севастополю Сергея Станкевича.

Далее, в Сенате США поднимали вопрос о необходимости введения санкций против РФ из-за Венесуэлы -  поскольку Кремль активнейшим образом влияет на ситуацию в этой латиноамериканской стране (где не прекращается политический кризис и противостояние президента Мадуро и лидера оппозиции Гуайдо). 

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Россия санкции Сенат США санкции против России
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