Bloomberg: У США готовы новые санкции против России

29 марта 2019, 17:53

По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США.

санкции, Россия
У США готовы новые санкции против России – Bloomberg

В США готовы новые санкции против России. Они затронут российский банковский сектор.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника, санкции Штаты намерены ввести из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По данным агентства, пакет новых санкций уже рассмотрел Госдеп и Минфин США. Осталось дождаться лишь одобрения Белого дома – и новые санкции будут введены.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России

При этом в Британии убеждены в личной ответственности Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес

Дело Скрипалей: что известно о подозреваемых

СМИ сообщали, что один из обвиненных в отравлении россиян, Александр Петров, имеет интересное криминальное прошлое. Так, он был судим за кражу, не отдавал банкам кредиты и обанкротил фабрику нижнего белья в Одесской области.

А британские СМИ, со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании, сообщали, что покушение на Скрипаля организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения сидели в европейский тюрьмах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия санкции США санкции против России Сергей Скрипаль антироссийские санкции Юлия Скрипаль дело Скрипаля отравление Скрипалей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:53
Bloomberg: У США готовы новые санкции против России
17:35
Таинственная и значимая дата: Волочкова в бане уселась на шпагат и эротично простонала Фото Видео
17:03
Может ли комик стать лидером Украины мнение
16:53
Клиенты банков могут оспорить договоры: суд признал комиссии по кредитам незаконными Видео
16:05
Выборы 2019: политолог назвал проблему Зеленского Видео
15:56
Админресурс и соцвыплаты: эксперты рассказали о махинациях Порошенко на выборах Видео
15:54
Кличко рассказал жене Джона Маккейна о вызовах Украины в период избирательной кампании
15:49
Дебатов не будет: Зеленский, Тимошенко и Порошенко рассказали, чем займутся вместо общего ток-шоу Видео
15:22
Час Земли 2019: как выглядит из космоса и почему это вредно Видео
15:03
"Убил бы больше Оноприенко": начался суд над серийным маньяком, убивавшем женщин в Киеве Видео
14:53
Четыре фактора, которые могут создать сенсацию на выборах президента мнение
14:38
Социолог спрогнозировал действия преемника Путина по Крыму и Донбассу
14:08
Переход на летнее время 2019: легкие способы уменьшить стресс Видео
13:58
Техосмотр для всех и получение прав по-новому: какие изменения готовят для украинских автолюбителей Видео
13:49
Это конец: за три дня до выборов от Порошенко сбегают верные ему силовики мнение
13:27
"Сногсшибательная": дочь Веры Брежневой покрасовалась в топике без лифчика Видео
13:22
Дело о коррупции в окружении Порошенко: прокурор Кулик заявил об исчезновении части документов Видео
12:59
"Именно с таких вещей все и начнет сыпаться": в сети обсуждают скандальный новый клип Rammstein Видео
12:49
У Путина рассказали о возможности признания итогов президентских выборов в Украине Видео
12:45
В Киеве высадили почти 50 тысяч деревьев - КГГА
12:38
Он поражает: как Зеленский провел гениальную избирательную кампанию – Financial Times
12:17
Зима отступает: синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды на выходные Видео
12:12
Праздник Теплый Алексей 2019: что нельзя делать и как привлечь счастье и суженого Видео
12:02
"208 процентов?": как Верховный с Сатаной договаривался мнение
11:54
Китай пытается склонить Францию на свою сторону в борьбе против США мнение
11:29
"Пока мы воевали, Свинарчуки Порошенко грабили": во Львове президенту устроили "теплый" прием Фото Видео
11:20
Промоутер раскрыл подробности нового боя Усика: названы возможные даты Видео
11:13
"Это не предел": эксперты объяснили предвыборную лихорадку на валютном рынке Видео
10:50
Изменения климата: ученые рассказали об увеличении продолжительности лета Видео
10:48
Тимошенко рассказала, как изменится Украина при ее президентстве
10:32
Две драмы России, или Как Путину сделали сюрприз мнение
10:17
"П" дал добро": опубликовано расследование об аферах окружения Порошенко в энергетике Видео
10:10
Политтехнолог раскрыл, как Порошенко пытается узаконить капитуляцию Украины перед Путиным
10:02
Проблемы роста: почему в Нацкомфинуслуг жалуются на микрозаймы новости компании
09:40
Диетолог посоветовала, как улучшить память Видео
09:16
Стало известно, на сколько в Украине за год подорожало мясо Видео
09:02
"Прям мотивация!": Слава Каминская похвасталась результатом похудения Видео
08:48
Генерал-разведчик предупредил, при каком условии Путин вторгнется в Украину
08:36
В чем опасность выборов-2019 и чем они отличаются от предыдущих мнение
08:25
"До +16": синоптики спрогнозировали серьезное потепление в Киеве Видео
07:55
"Разврат": Ольгу Бузову разнесли за снимок в полупрозрачном белье
07:43
Почему во взрослом возрасте так быстро идет время: ученые объяснили феномен
07:40
"Должен победить артист": астролог назвал триумфатора президентских выборов Видео
07:25
Массовые обыски в Крыму: оккупанты арестовали десятки активистов Видео
07:14
На этой неделе Украина переходит на летнее время: все, что нужно знать Видео
06:58
Главная причина, по которой Порошенко нужно сказать "нет" мнение
06:35
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле-2019
06:12
Что нельзя делать в Саввин день 2019, чтоб не стать нищим, и какой будет весна 2019 Видео
05:53
Политолог объяснил опасность второго срока Порошенко
05:17
Эксперты рассказали, как сохранить страсть в сексе и отношениях
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться