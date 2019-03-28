Недолго ждать: Помпео рассказал, когда США и НАТО еще сильнее прижмут РФ из-за Украины

Помпео анонсировал новые меры давления на Россию / Reuters

Американский госсекретарь Майк Помпео анонсировал новые меры давления на Россию со стороны США и НАТО. Таким образом Штаты и их союзники намерены сдерживать агрессивную политику РФ в отношении Украины.

"Я надеюсь, что на следующей неделе я смогу объявить еще одну серию действий, которые мы совместно предпримем", – цитирует Reuters заявление Помпео на слушаниях в Палате представителей Конгресса.

Читайте такжеПорошенко снял часть антироссийских санкций: кому и почему так сильно повезлоПри этом госсекретарь признал, что Вашингтону стоило бы больше помогать Украине с российской агрессией.

Напомним, 15 марта США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Как известно, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

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В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.