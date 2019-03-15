США ввели новые санкции против РФ из-за Украины

Флаги США и РФ / Reuters

Вашингтон расширил антироссийские санкции из-за Украины.

Как говорится в заявлении Минфина США, в санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Ограничительные меры введены, в частности, против замглавы погранслужбы России Геннадия Медведева и начальника погрануправления ФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Сергея Станкевича.

Ранее Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.