Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в Украине

США продлевают на год санкции против ряда граждан России / banki.ru

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год санкций, которые были учреждены в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности", - цитирует РИА Новости текст письма американского лидера.

Трамп утверждает, что действия и политика правительства России, в том числе связанные с аннексией Крыма и применением силы на территории Украины, представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Президент США продлили действие указа, датированного 2014 годом, который был подписан экс-главой государства Бараком Обамой и предусматривает санкции в отношении ряда граждан Российской Федерации.

Напомним, накануне спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер высказался по поводу новых санкций против России.

Как известно, в США подготовили новый пакет санкций против РФ в связи с агрессией Кремля в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, закончившейся пленением украинских военных моряков.