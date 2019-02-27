Волкер озвучил позицию США и ЕС в вопросе санкций против России

Волкер озвучил позицию США и ЕС в вопросе санкций против РФ / Reuters

США и Евросоюз по-прежнему едины в вопросе необходимости продления санкций против Российской Федерации. Речь идет о санкциях, введенных из-за аннексии украинского Крыма и роли Кремля в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, который 26 февраля встречался в Одессе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы в тесном сотрудничестве с партнерами в Евросоюзе работаем для того, чтобы и дальше поддерживать режим санкций, связанный с Крымом… мы, США вместе с ЕС, признаем необходимость дальнейших санкций", – цитирует его Укринформ.

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Ранее Порошенко с Волкером с борта эсминца ВМС США послали "важный сигнал Кремлю". По словам Порошенко, визит американских судов "является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном".

Во вторник утром советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что правоохранители задержали группу молодых людей по подозрению в подготовке провокаций на подъездах к Одессе, где с визитом находятся президент Петр Порошенко, посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель США Курт Волкер.

Позднее появились подробности задержания вооруженной толпы под Одессой, где находился Порошенко. Семеро из 59 задержанных оказались несовершеннолетними.

Напомним, в США подготовили новый пакет санкций против РФ в связи с агрессией Кремля в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, закончившейся пленением украинских военных моряков. Затем курс рубля стремительно рухнул после сведений о новых санкциях против РФ. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров пришел в ярость из-за новых санкций США.