Появились подробности задержания вооруженной толпы под Одессой, где находился Порошенко

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Полиция установила, что задержанная по подозрению в подготовке провокаций группа людей на подъезде к Одессе должна была за деньги перекрыть одну из магистралей, однако акция не имела политического подтекста.

Об этом сообщил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

"Только факты, осматривалось 59 человек, 7 из них оказались несовершеннолетними, изъято 3 травматических пистолета, слезоточивые баллоны, ножи, в том числе пригодные для метания, получены письменные объяснения, где молодые люди признаются, что им обещали денежное вознаграждение в размере 800 грн за участие в акции с перекрытием автомагистрали", - написал Головин.

Во вторник утром советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил, что правоохранители задержали группу молодых людей по подозрению в подготовке провокаций на подъездах к Одессе, где с визитом находятся президент Петр Порошенко, посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель США Курт Волкер.