На подъезде к Одессе, где находится Порошенко, задержали группу вооруженных людей

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Сотрудники Нацполиции задержали на подъезде к Одессе группу вооруженных людей.

Как сообщил советник главы полиции в Одесской области Руслан Форостяк, сейчас "выясняются их личности, их намерения и кто заказчик".

"Вся эта проплаченная титушня была только что остановлена еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков", - написал Форостяк в Facebook.

По его словам, задержанные могли дестабилизировать обстановку в городе, где сегодня, 26 февраля, находятся президент Петр Порошенко и посол США в Украине Мари Йованович .

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретились в Одессе, куда накануне прибыл американский эсминец "Дональд Кук". В ходе встречи Порошенко объявил, что США "увеличили военное присутствие в Черном море" по просьбе Киева, и что этот шаг стал ответом на "акт агрессии против украинских кораблей".