Порошенко с Волкером с борта эсминца ВМС США послали "важный сигнал Кремлю"

Курт Волкер и Петр Порошенко послали "важный сигнал Кремлю" / president.gov.ua

Украинский лидер Петр Порошенко встретился с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

Встреча состоялась на борту эсминца ВМС США Donald Cook в Одессе, который "является очень частым гостем в Черном море", отметил Порошенко. Об этом сообщает на своем сайте пресс-служба президента.

По словам Порошенко, визит в Одессу американских судов "является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном". Президент заверил, что "это также важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации (Крыма – ред.)".

Ранее у Порошенко прокомментировали скандал с контрабандой в оборонке. Делом займутся правоохранители.

Как сообщалось, авторы расследования получили архив переписки фигурантов аферы на закупках для оборонки. Главред уже собрал в одной публикации все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко. Благодаря многолетней схеме отмывания денег при помощи оборонного комплекса группа их нескольких человек получала откаты с поставок оборонной техники, за которую заводы, входящие в госконцерн Укроборонпром переплачивали в 3-4 раза.

Стоит отметить, что в свое время Порошенко обещал, что никому не даст воровать у армии.

"Никому не позволю воровать у армии.

Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю.

Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — подчеркивал в 2017 году Порошенко.

Напомним, из-за этого расследования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко, а теперь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пообещал принять соответствующий закон. Заодно у себя в фейсбуке он предложил расстрелять президента: "Если это журналистское расследование правда – это огромный преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!"