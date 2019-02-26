Контрабанда в оборонке: у Порошенко впервые озвучили позицию президента

У Порошенко прокомментировали скандал с контрабандой в оборонке / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что поддерживает решение замсекретаря СНБО Олега Гладковского снять с себя полномочия.

При этом Порошенко потребовал от правоохранителей проверить расследование о том, как сын Гладковского и группа лиц наживается на контрабанде запчастей, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Стоит отметить, что в комментариях нардеп Сергей Лещенко уже успел отметить: "…особенно смешно, что проверять коррупцию кума президента Гладковского будет другой кум президента Луценко – муж представителя президента в парламенте".

Ранее авторы расследования получили архив переписки фигурантов аферы на закупках для оборонки.

Стоит отметить, что в свое время Порошенко обещал, что никому не даст воровать у армии.

"Никому не позволю воровать у армии.

Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю.

Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — подчеркивал в 2017 году Порошенко.

Ранее Главред собрал в одной публикации все, что известно о контрабанде на оборонке Порошенко и Ко. Благодаря многолетней схеме отмывания денег при помощи оборонного комплекса группа их нескольких человек получала откаты с поставок оборонной техники, за которую заводы, входящие в госконцерн Укроборонпром переплачивали в 3-4 раза.

Напомним, из-за этого расследования лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко объявила начало процедуры импичмента Порошенко, а теперь лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пообещал принять соответствующий закон. Заодно у себя в фейсбуке он предложил расстрелять президента: "Если это журналистское расследование правда – это огромный преступление и государственная измена, за которую Порошенко надо расстрелять!"