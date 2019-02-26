Американский эсминец с полусотней крылатых ракет прибыл в Одессу

Эсминец USS Donald Cook DDG75 / ©IlhanKermen

Американский эсминец "Дональд Кук", несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тысяч км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

Как сообщает Интерфакс-Украина, "Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов ранее заявил, что американский эсминец USS Donald Cook вошел в Черное море для охраны нефтяного пути Батуми — Одесса, который планирует восстановить Евросоюз.