Эксперт раскрыл, чем американский эсминец займется в Черном море

Эсминец USS Donald Cook в Черном море будет охранять нефтяной путь, сообщил эксперт / navy.mil

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает, что американский эсминец USS Donald Cook вошел в Черное море для охраны нефтяного пути Батуми — Одесса, который планирует восстановить Евросоюз.

По маршруту Батуми — Одесса — Броды — Гданськ транзитом через Армению и Грузию будет идти иранская нефть, поэтому корабли стран-членов НАТО изучают акваторию Черного моря, рассказал аналитик Обозревателю.

По его словам, суда Альянса будут дежурить в Черном море и возьмут под охрану танкеры.

Жданов добавил, что вход в Черное море эсминца США является и элементом военно-политического давления на Россию, поскольку корабль способен добить до Москвы.

"…Это очень мощное оружие, это легендарный эсминец. И усиление НАТО в Черном море происходит в первую очередь в интересах США и стран ЕС — Германии, Франции и Великобритании", — сказал собеседник.

Напомним, 19 января стало известно, что в Черное море направляется американский эсминец USS Donald Cook.

Ранее капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах говорил, что если Украина не поставит властям РФ "шах или мат", то они пойдут в наступление и могут перекрыть Черное море.