"Шах или мат": американский генерал объяснил, как Украине остановить Россию на морях

Украине нужно организовать сопровождение грузовых кораблей, идущих в азовские порты, военными катерами, полагает эксперт

Капитан 1-го ранга военно-морских сил США, бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах считает, что если Украина не поставит властям Российской Федерации "шах или мат", то они пойдут в наступление, могут перекрыть Азовское море и Черное море.

Если дать диктаторам волю, они не остановятся — для них агрессия как наркотик, рассказал в интервью Апострофу.

По словам собеседника, Украина действовала правильно — не провоцировала РФ, набиралась военной мощи, перестраивалась, меняла вооружение.

"Сегодня Украина — совершенно другая боевая единица, чем была в 2014 году. Но что сейчас можно делать? Сопровождать идущие в азовские порты грузовые корабли военными катерами, которые патрулируют море. Привлекать независимых экспертов и журналистов к тому, что там происходит", — добавил аналитик.

Американский генерал подчеркнул, что, к сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности в лобовую воевать с Россией, Украине нужны союзники, коалиция.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.