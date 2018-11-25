Война в Азовском море: ради чего должны были погибнуть моряки?

Вот здесь в ФБ возмущаются, почему, мол, наши моряки не открывали огонь в ответ на явно враждебные действия российских судов?

А я вполне понимаю наших моряков.

Во-первых, чтобы требовать от кого-то героически погибнуть на фронте, надо и в тылу соответствовать. То есть, объявить военное положение, разорвать с недоимперией дипломатические отношения, прекратить все экономические отношения, включая заробитчанство в РФ. Закрыть в Украине все увеселительные заведения вроде ночных клубов, казино и прочего. Словом, реально всей страной перейти в режим "все для фронта, все для победы".

Читайте такжеИз-за боя в Азове Порошенко срочно собирает военный кабинетВо-вторых, наши военные, и моряки, в том числе, должны обладать такой боевой техникой, чтобы не только гарантированно пойти на дно, а иметь возможность нанести врагу существенный ущерб. А иначе это просто самоубийство, что не поощряется ни людскими законами, ни божескими. Бронекатера "Гюрза", увы, наводят ужас только на свою команду при волнении на море свыше двух баллов.

В-третьих, воины должны твердо знать, что в случае их гибели их родные и близкие получат необходимую помощь и поддержку. А сейчас они твердо знают, что держава во главе с Верховным Главнокомандующим делает катастрофически мало для помощи семьям погибших и реабилитации раненых.

В-четвертых, в дополнение ко всем действующим уставам должен быть объявлен приказ Верховного Главнокомандующего о повсеместном уничтожении агрессора. Потому что уже достаточно наших бойцов осуждено за применение оружия. И никто, подчеркиваю, никто не наказан за его неприменение! Мамчура так вообще наградили и в Раду завели.

И наконец, а кто вам сказал, что на наших артиллерийских бронекатерах вообще были боеприпасы? Ведь у нас же мирный "минск", которому нет альтернативы...

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