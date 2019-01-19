"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец

19 января 2019, 22:55

ВМС США продолжают обеспечивать стабильность на море.

Эсминец USS Donald Cook DDG75
Эсминец USS Donald Cook DDG75 / ©IlhanKermen

В Черное море направляется американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75).

По данным командования 6-го флота ВМС США, корабль проходит Дарданеллы, пишет Радио Свобода.

"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", - отметил командир эсминца Мэтью Пауэлл.

Отметим, что информацию также подтвердил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Бёрк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути в Черное море. Не помешает", - написал Чалый в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в акваторию Черного моря вошел десантный корабль 6-го флота ВМС США USS Fort McHenry (LSD 43).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
США корабль Черное море эсминец Donald Cook
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:23
Подмена свидетеля: украинский политзаключенный рассказал о подлости российских силовиков
22:55
"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец Видео
22:29
"Снег, дождь, гололедица": к Украине приблизится циклон — синоптик Видео
22:14
"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа Видео
21:44
Новые беспорядки во Франции: полиция ударила из водометов по "желтым жилетам" Фото Видео
21:30
"Снег, босые ноги и крестик": Ломаченко в одежде не по сезону поздравил с Крещением Видео
21:25
Еще три общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины Видео
21:01
В Чехии трагически погиб успешный и известный житель Закарпатья
20:54
В Крыму ФСБ задержала еще одного украинца
20:37
Эксперт предупредил, к походу на какую страну готовится "русский мир"
20:25
"На коньки денег не хватило?": в Сети затроллили Порошенко, "осчастливившего" сельских детей Фото
19:50
Российский пранкер рассказал, почему смог дозвониться до Порошенко Видео
19:30
"Гниды подняли голову": в Николаеве разгорелся скандал вокруг участника АТО Видео
18:48
Украинцы напомнили Порошенко о случаях изнасилования мужчин
18:41
Лучший боксер года: Усик получил престижную награду в США Видео
18:21
"Мечта Путина": генерал назвал новую цель пропаганды России Видео
17:56
"Трясет от него": Стас Садальский назвал Максима Галкина ужасно бездарным
17:43
"Правый сектор" пообещал Лукашенко помочь победить Путина
17:10
"Откатился от психологической отметки": назван курс доллара в Украине на понедельник Видео
17:01
Долетят до Урала: Лукашенко рассказал о планах НАТО разместить в Украине ракеты
16:50
Идут холода: синоптики предупредили о морозах и метелях Видео
16:38
"Боятся вякать": социолог рассказал, как Путин разводит свое окружение Видео
16:21
Епифаний анонсировал первые шаги после своей интронизации Видео
16:13
"Пожар и самоубийство": на Запорожье погибли четыре человека, двое из жертв — дети Фото
16:12
В РПЦ предложили Филарету стать "патриархом всея Африки"
15:57
Исправительные работы и штраф: в Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом Видео
15:40
Российский финансист нашел выгоду Путина от взрывов в Магнитогорске Видео
15:35
Соратник Бандеры: во Львове умер один из лидеров ОУН Видео
15:14
"Тактика ИГИЛ": в бригаде ВСУ рассказали об уничтожении необычного дрона боевиков Видео
15:04
"Покажи сисечку". В России актриса рассказала, как ее домогался Олег Табаков
14:46
"Шел и упал": в метро Киева случился смертельный инцидент Фото
14:35
Дженнифер Лопес восхитила фанатов красивым снимком без макияжа
14:32
Дорого одетого Порошенко разделали под орех за фото с "нищими" детьми
14:21
Столкновение истребителей в России: названо число погибших пилотов Су-34
14:12
На Киевщине товарняк сошел с рельсов и устроил бедлам: опубликовано фото
13:56
Подробности взрыва в соборе бывшей УПЦ МП в Сумах: что рвануло, кто задержан
13:54
Путин окунулся в прорубь и не утонул
13:40
Крещение Господне в Украине-2019: яркие и красочные фото Фото
13:26
Филарет снова объявил себя патриархом всея Руси
13:06
Путин готовит сговор с Германией и Японией мнение
12:36
На Ровенской АЭС произошло ЧП
12:09
"Пи*дец": в Сети распекли Волочкову за вульгарное купание на Крещение Видео
11:48
Кража "на коня": журналист раскрыл "газовое" ограбление Украины Порошенко
11:40
"Меня пи*дили без конца": Бывшая пособница боевиков рассказала, как воевала за "ДНР"
11:11
Социолог спрогнозировал, станет ли Россия выдавать паспорта жителям оккупированного Донбасса
11:10
Не томосом единым, или Как Порошенко достал перед выборами новый козырь мнение
11:00
Российского боксера в США унизили и нокаутировали
10:37
В Минздраве объяснили ситуацию с вызовом скорой помощи в новом формате
10:35
Порошенко пообещал "очень много сюрпризов" на Донбассе
09:59
В Киеве мужчина жестко "отметелил" физрука на глазах учеников: опубликовано видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять