"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец

Эсминец USS Donald Cook DDG75 / ©IlhanKermen

В Черное море направляется американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75).

По данным командования 6-го флота ВМС США, корабль проходит Дарданеллы, пишет Радио Свобода.

"ВМС США продолжают оказывать поддержку нашим союзникам и партнерам в общих региональных интересах для обеспечения стабильности на море. Наш визит продемонстрирует взаимодействие ВМС в достижении общих целей безопасности в этом регионе", - отметил командир эсминца Мэтью Пауэлл.

Отметим, что информацию также подтвердил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Хорошая новость: ракетный эсминец Атлантического флота США типа "Арли Бёрк" Дональд Кук (USS Donald Cook (DDG-75)) проходит Черноморские проливы на пути в Черное море. Не помешает", - написал Чалый в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в акваторию Черного моря вошел десантный корабль 6-го флота ВМС США USS Fort McHenry (LSD 43).