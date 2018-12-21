"Максимальная скрытность": Россия устроила в Черном море учения с подлодками

РФ устроила учения с подлодками / vg-news.ru

В Черном море у побережья аннексированного Крыма подводные лодки Черноморского флота РФ проводят учения на морских полигонах.

При этом в ходе учений одна из подлодок будет отрываться от слежки, осуществляемой другой, рассказали в Минобороны РФ.

"В период пребывания в подводном положении обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки – противника", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Ранее сообщалось о том, что российский ракетный фрегат с вертолетом на борту направляется в сторону Азовского моря.

Напомним, ранее решением Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция относительно милитаризации Россией Крыма, а также Черного и Азовского морей.

Накануне стало известно о том, что ВСУ перебрасывают свои подразделения для защиты морского побережья.