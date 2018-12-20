В США заговорили о международной операции против России в Черном море

В США готовы отправить в Черное море свой флот / Фото: Reuters

В верхнюю палату парламента США внесен законопроект о проведении в Черном море международной операции против России, которую составили и подали на рассмотрение 41 сенатор.

Документ опубликован на сайте одного из его создателей, сенатора-республиканца Рона Джонсона.

Американские законотворцы заявляют, что США и их союзникам необходимо оперативно ответить России "сильными и решительными действиями" в Керченском проливе. Для этого предлагается организовать межнациональную операцию по свободе судоходства в Черном море в сочетании с запрещением строительства трубопровода "Северный поток-2".

В документе также внесено на рассмотрение предложение об увеличении поставок летального оружия в Украину. Уточняется, что необходимо усилить уязвимые морские возможности Киева.

Как ранее сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. В России в ответ обвинили Киев в подготовке провокации.