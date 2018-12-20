В США заговорили о международной операции против России в Черном море

Американские сенаторы выступают за то, чтобы решительно ответить Кремлю.
В верхнюю палату парламента США внесен законопроект о проведении в Черном море международной операции против России, которую составили и подали на рассмотрение 41 сенатор.
Документ опубликован на сайте одного из его создателей, сенатора-республиканца Рона Джонсона.
Американские законотворцы заявляют, что США и их союзникам необходимо оперативно ответить России "сильными и решительными действиями" в Керченском проливе. Для этого предлагается организовать межнациональную операцию по свободе судоходства в Черном море в сочетании с запрещением строительства трубопровода "Северный поток-2".
В документе также внесено на рассмотрение предложение об увеличении поставок летального оружия в Украину. Уточняется, что необходимо усилить уязвимые морские возможности Киева.
Как ранее сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина намерена еще раз попытаться провести корабли ВМС ВСУ через Керченский пролив. В России в ответ обвинили Киев в подготовке провокации.